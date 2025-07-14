Çayıralan Kaymakamı Ferit Can, İlçe Müftülüğüne bağlı Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Can, onların yaz tatilini verimli geçirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Can, ilçe genelindeki Yaz Kur’an Kursları kapsamında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen kursta eğitim alan çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Can, camileri ve kursları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretin sonunda öğrencilere dondurma ikram eden Kaymakam Can, çocukların yaz tatilinde hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirmelerinin önemine dikkat çekti.

Öğrenciler ise ziyaretten ve ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.