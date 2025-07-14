Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenli olarak biçerdöver kontrolleri yapılıyor. Hasat mevsiminden dolayı dane kaybının en az seviyeye düşürülmesi amacıyla Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; 2025 üretim yılı il genelinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte hasat edilen alanlarda biçerdöver kontrollerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Yenifakılı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelimiz tarafından biçerdöver kontrolleri yapılıyor. Hasat sırasında yaşanan yada yaşanabilecek dane kaybının önüne geçmek amacıyla hem biçerdöver sürücülerini uyarıyor hem de biçerdöverleri kontrolden geçiriyoruz. Çiftçilerimize kazasız belasız hasatlar, bol bereketli ürünler dileriz" ifadelerini kullandı.

Biçerdöver denetimlerinde, özellikle çiftçilere tarla ve bahçelerin temizlenmesi ve benzeri sebeplerle anız ve hububat saplarının kesinlikle yakmaması ve arazide çalışan her biçerdöverin yanında mutlaka, bazı araçlara monte edilmiş motopompa veya bir su tankeri ile yangın söndürme cihazlarının bulundurulması zorunluluğu hatırlatılarak “Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı" ile ilgili üreticilere ve biçerdöver operatörlerine bilgilendirmelerin de yapıldı.

BİR KIVILCIM YETER

Ekipler biçerdöver kontrollerinin yanı sıra vatandaşları anız yakma konusunda da uyardı.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde anız yakma tehlikesine karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgâr gibi yaz aylarında sık görülen iklim koşulları nedeniyle küçük bir ateşin dahi büyük bir felakete dönüşebileceği ifade edildi. Özellikle tarım alanlarında kasıtlı ya da ihmalle yakılan anızların, ormanlara sıçrayarak geniş çaplı yangınlara yol açtığına dikkat çekildi.

Ekipler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Anız yakmak, toprağın verimliliğini yok eder.

Ormanlara sıçrayan yangınlar telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olur.

Doğadaki canlılar için ölümcül sonuçlar doğurur.

Hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarını tetikler.

Yasal olarak yasaktır ve ağır para ile hapis cezaları uygulanır.