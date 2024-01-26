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Bu yıl Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmayı planlayan adaylar, sınav ücretinin güncel tutarını öğrenmek amacıyla araştırma yapmaktadır. 2024 KPSS başvuru ücreti kaç lira? İşte detaylar:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan sınavlar, milyonlarca aday tarafından bekleniyor. Özellikle KPSS için başvuru ücretinin ne kadar olacağı merak konusu. 2024 KPSS başvuru ücreti hakkındaki detaylar şu şekildedir:

KPSS KAÇ LİRA 2024?

Bu yılki sınav ücretleri, ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 150 oranında bir artış göstermiştir. Bu bağlamda, KPSS başvuru ücretinin belirlenmesi adaylar arasında merak konusu olmuştur.

2023 yılında KPSS başvuru ücreti 150 TL olarak belirlenmişti. 2024 KPSS için adayların, her bir oturum için en az 300 TL ödeme yapmaları beklenmektedir. Kesin KPSS başvuru ücreti, başvuruların başlamasıyla birlikte netleşecektir. Adaylar, güncel bilgileri ÖSYM'nin resmi web sitesinden takip edebilirler.