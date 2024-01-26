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Milyonlarca üniversite adayı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretleri hakkında bilgi arayışına girdi. Bu yıl YKS kaç lira oldu? 2024 YKS ücreti ne kadar? ve YKS başvuru ücreti kaç TL? soruları öğrencilerin gündeminde.

Üniversiteye gitme hayali kuran milyonlarca kişi, bu yıl YKS'ye girecek olmanın heyecanını yaşıyor. Ancak, bu heyecanın yanı sıra YKS başvuru ücretiyle ilgili merak da devam ediyor. 2024 YKS ücreti ne kadar olacak? sorusuna yanıt arayan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaları bekliyor.

2024 YKS ÜCRETİ NE KADAR?

Şu ana kadar belirlenmiş olan bilgilere göre, 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak olan YKS başvuru ücretleri henüz resmi olarak açıklanmış değil. Ancak, geçmiş yıllara göre bir değerlendirme yapacak olursak, ÖSYM'nin sınav ücretlerine bu yıl yüzde 150 oranında bir zam uyguladı.

Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 115 TL idi ve 3 oturum için toplamda 345 TL olarak belirlenmişti. Ancak, 2024 yılında bu ücretin 800 TL'yi aşması öngörülüyor. Öğrenciler, güncel YKS ücretleri hakkında bilgi almak için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını beklemeye devam ediyor.