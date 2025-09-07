KPSS'ye giren adaylar, sınavdan sona erdiği gibi sonuç tarihine gözlerini dikiyor. Sınav sonuçları için verilen tarih kapsamında gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde…

Bu gün gerçekleştirilen KPSS sınavının ardından binlerce aday, sınav salonundan çıktıktan sonra gözünü sonuç tarihine çevirdi. Kamuda görev almak isteyen adaylar, puanlarını öğrenmek için heyecanla ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim’de ilan edilecek. Adaylar, ÖSYM şifreleri ve TC kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sınav puanlarını görüntüleyebilecek.