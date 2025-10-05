Olay, Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Yukarıkarderesi köyünden meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet A. komşusunun bahçesinde park halinde bulunan motosikleti alarak dolaşmaya çıktı.

Bir süre sonra direksiyon hâkimiyetini kaybeden çocuk, duvara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 13 yaşındaki Mehmet A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.