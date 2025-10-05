Tatil için memleketinde bulunan polis memuru Ahmet Çavuş, babasıyla birlikte ot biçtiği sırada dengesini yitirerek uçuruma yuvarlandı.

Korkunç kaza: Son sürat çarpan araç faciaya yol açtı!
Durumu fark eden baba Ali Rıza Çavuş, oğlunu kurtarmak isterken o da aşağıya düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Ahmet Çavuş’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Feci Son (1)

Ayağı kırılan baba ise ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Hıdırnebi Yaylası’nda meydana geldi.

Polis memuru Ahmet Çavuş’un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA