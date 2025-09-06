Ayrıca standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için de yaptırımlar olacak.

Vatandaşların huzurlu ve temiz bir ortamda yaşaması da diğer her şey kadar önemli. Kiracı - ev sahibi çekişmeleri arabulucular ile çözülmeye çalışılırken apartman sakinleri arasında da oluşabilecek sorunlara çözümler getirilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde kapının önüne ayakkabı bırakılmasından dolayı mahkemelik olunabileceği gündeme düşmüşken şimdi de apartman kapısına çöp bırakmak cezaya neden olunabileceği öğrenildi.

Haber7'nin haberine göre, yetkililer sadece bir komşunun şikâyetinin bile süreci başlatmak için yeterli olduğunu belirtiyor. Denetimlerde çöp tespit edilirse, ev sahibi veya kiracıya doğrudan idari para cezası uygulanıyor.

Cezalar Bölgeye Göre Değişiyor

Cezalar şehirden şehre değişse de bazı bölgelerde birkaç bin liraya kadar çıkabiliyor. Uzmanlar, bu yaptırımların apartmanlarda düzeni ve hijyeni sağlamada etkili olacağını vurguluyor. Belediyeler çöp çıkarma saatlerine uyulmasını ve atıkların belirlenen noktalara bırakılmasını hatırlatıyor.

Gürültüye Para Cezası

Atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayan veya çalıştırmayanlara uygulanacak ceza 1 milyon 671 bin 844 lira olarak belirlendi.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza 11 bin 035 lira, ulaşım araçları için 33 bin 326 lira, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361 lira, fabrika ve şantiyeler için 334 bin 297 lira, eğlence gürültüsü için ise 334 bin 297 lira olacak.