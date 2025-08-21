Yozgat’ın komşusunda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre deprem 21 Ağustos 2025 günü gece saat 01:24’te meydana geldi. Deprem, 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremle ilgili detaylara AFAD’ın resmî internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Uzmanlar, Tokat ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu belirterek vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tüm vatandaşların deprem çantalarının hazır tutulması ve güvenli alanlarda bulunulması gerektiği önemle hatırlatılıyor.

Muhabir: İrem Çitak