Kokusuyla da cezbedici bitki Reyhan

Tahmini Okuma Süresi: dakika

İçerisindeki kalsiyum, omega 3, mineral, vitamin, magnezyum ve demir gibi bileşenler adeta insan sağlığı için çok yararlıdır. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu bileşenleri karşılayarak sağlıklı bir yaşama davetiye çıkarmaktadır.

Güçlü bir mikrop söktürücü olan reyhan fesleğen ile aynı aileden geldiğinden dolayı iki bitki sürekli karıştırılıyor. Vücutta virüslerin etkinliğini azaltarak direnci artırır.

REYHANIN FAYDALARI NELERDİR?

Baklagiller familyasına mensup bir bitki olan reyhan, ferah ve güzel kokusuyla dikkat çeker. Ilıman iklim bölgelerinde, suya yakın alanlarda çokça yetişen reyhan bitkisi aynı aileden gelen fesleğenle karıştırılır. Ancak bu ikisi farklı bitkilerdir. İçeriğinde bol miktarda antioksidan bulunan ve zamanında Osmanlı saraylarının da vazgeçilmez bitkileri arasında yer alan reyhanı yemeklere katabilir, içecek olarak tüketebilir, kişisel bakımınız için kullanabilir ve çok sayıda hastalığa karşı tedavi edici etkisinden faydalanabilirsiniz.

Reyhanın sağlık açısından birçok faydası bulunur. Bu faydalar:

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi arttırır.

Kötü kolesterolü düşürerek kalp dostu bir tavır sergiler.

Mide asidini düzenler ve hazımsızlık gibi sorunlarınızın giderilmesine yardımcı olur.

Antienflamatuvar özelliği sayesinde ödem attırıcı etki gösterir.

Baş ağrısına iyi gelir.

Öksürüğe iyi gelir.

Cilt bakımı için kaynatılıp suyu tonik olarak kullanılabilir.

REYHANIN ZARARLARI VAR MIDIR?

Her bitkide olabildiği üzere reyhan otunun da kimi yan etkileri olabilir. Bu etkiler görüldüğünde uzmanlara danışılmalıdır.

Reyhan otunun kimilerine göre kanseri tetiklediği söylenir. Aşırı tüketilmemelidir.

Ameliyat öncesinde kullanılmamalıdır.

Hamilelerde ve emziren kişilerde kullanılmamalıdır.

Kronik problemleri olan kişilerin kullanmaları önerilen bir durum değildir.

Alerji sorunları olan bireyler ve 12 yaş altı çocukların kullanmaması gerekir.

Aşırı kullanımında vücutta farklı pek çok yan etkiler gösterebilir. Baş ağrısı ve mide ekşimesi bunların yaygın olanları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Reyhan otu kullanımı öncesi, uzmanlara danışılmalı ve detaylı bilgi alınmalıdır.

REYHAN BİTKİSİ NASIL TÜKETİLİR?

Doğanın mucizevi bitkileri arasında yer alan reyhan otu farklı şekillerde kullanılabilir. Taze ve kurutulmuş olarak iki farklı şekilde satışı bulunan reyhan bitkisinin taze ot kullanımı salatalarda tercih edilmektedir. Özellikle diyet yapan kişilerin salatalarında taze reyhan kullanmaları sindirim sistemi ve bağışıklık için önemli bir yere sahiptir. Taze reyhan ile reyhan şerbeti de sıcak havalarda hazırlanarak soğuk bir şekilde tüketilebilir.

Kuru reyhanın kullanım alanı ise daha geniştir. Özellikle etli yemeklerde baharat olarak kullanılan kuru reyhanın çay versiyonu da sağlık için oldukça faydalıdır. Kuru reyhan çayının yapımı da oldukça hızlı ve pratiktir. Kuru reyhan için ihtiyacınız olan malzemeler 1 litre su ve 5 yemek kaşığı kuru reyhandır.

REYHAN ŞERBETİ NASIL HAZIRLANIR?

Reyhan şerbetinin hazırlanışı oldukça basit ve hızlı bir şekilde yapılabilir. İşte reyhan şerbeti hazırlanışı:

Reyhan şerbeti için malzemeler:

5 litre su

1 çay kaşığı limon tuzu

1 demet reyhan

50 gram toz şeker

Reyhan şerbeti için ilk olarak tencereye 1.5 litre suyu dökün. Suyu kaynattıktan sonra limon tuzunu ekleyin. Ardından yıkadığınız bir demet reyhanı da tencereye ekleyin.

Su, limon tuzu ve reyhanları kaynatmaya devam edin. Reyhan suya mor rengini verdikten sonra tencereyi sudan alın ve reyhanları süzün.

Süzdükten sonra toz şekeri kaynayan suyun içine atın. Ardından şekeri eritin.

Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

REYHAN ŞERBETİ FAYDALARI

Reyhan şerbetinin metabolizmayı düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Reyhan bitkisi antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kış aylarında soğuk algınlığı problemlerine karşı vücudu korur.

Sigarayı bırakmak isteyen kişiler tarafından kullanıldığında olumlu etkileri bulunmaktadır.

Ağız kokusunu ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Mideye zarar veren asitleri dengeleyerek mide sorunlarının önüne geçer.

Sindirimin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Emziren annelerin kullanması önerilir. Süt arttırıcı özelliği bulunur.

A vitamini içeriği yüksek olduğu için göz sağlığı için de faydalı bir içecektir.

Reyhan bitki olarak böceklerin uzaklaştırılması için kullanılır.

Mide bulantısı problemini ortadan kaldırır.

Baş dönmesi, yorgunluk ve halsizlik gibi şikayetlere iyi gelir.

Ödemi söktürücü özelliği vardır.

Böbrek sağlığına iyi gelir.

Karaciğeri temizleyici özelliği vardır.

Kan dolaşımının düzene girmesini sağlar.

Öksürüğe iyi gelir.

Migren sorunlarına iyi gelir.