Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ziya Polat, “178 yıllık köklü bir geçmişe sahip Türk Polis Teşkilatımız; ülkemizde güven ve istikrar ortamının sağlanmasında, huzur ve refahın korunmasında en büyük vazifeyi üstlenen kurumlarımızın başında gelmektedir. Gücünü hukuktan alarak, başta vatanın bölünmez bütünlüğü olmak üzere suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımız ile gurur duymaktayız. Unutulmamalıdır ki, demokrasinin yaşatılması toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Bu vesileyle, Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm mensuplarımızın Polis Günü’nü kutluyorum. Görevini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine de sağlık ve afiyet diliyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir