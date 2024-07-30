Evrenin sonsuz ve gizemli doğası, insanlığı hep merak içinde bırakıyor. Kızıl Gezegen Mars, bu merakın odağında yer alıyor. Mars'ın kızıl rengi, üzerinde yaşam olup olmadığı ve diğer birçok konu, bilim insanlarının araştırma konuları arasında. İşte Mars ile ilgili dikkat çeken bazı bilgiler:

MARS’TA ORGANİK KARBON MİKTARI İLK KEZ ÖLÇÜLDÜ

NASA'nın 2012'de Mars'a gönderdiği Curiosity keşif robotu, gezegenin yaşanabilirliğini incelemek üzere görevlendirildi. Curiosity, 125. görev gününde Gale Krateri'nde bulunan Yellowknife Bay'den 3.5 milyar yıllık çamur taşı örnekleri topladı. Bilim insanları, bu örneklerde organik karbon miktarını ölçmeyi başardı. Organik karbon, yaşam formlarının temelini oluşturur ve örneklerdeki miktarın, Dünya’daki az yaşam bulgularına sahip Atacama Çölü'nden bile yüksek olduğu gözlemlendi. Atacama Çölü, NASA'nın uzay araçlarını test ettiği yerlerden biri olarak bilinir.

MARS YÜZEYİNDE VOLKANİK AKTİVİTE

Mars’a gönderilen Insight uzay aracı, 2 yıl süren görevinde gezegen üzerindeki depremleri kaydetti. Analizler, Mars yüzeyinin altında volkanik aktivitelerin, depremleri tetiklediğini gösteriyor. Yaklaşık 47 Mars depremini inceleyen bilim insanları, Mars’ın tahmin edilenden daha fazla sismik aktiviteye sahip olduğunu belirtiyor. Mars mantosunun aktif olması, gezegenin evrim sürecinin anlaşılması açısından önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

MARS’A GÖNDERİLEN KEŞİF ROBOTLARI

Sojourner (Temmuz 1997): Mars’ın yüzeyini dolaşan ilk robot.

Spirit & Opportunity (Ocak 2004): Su ile ilgili bulgular arayan robotlar.

Curiosity (Ağustos 2012): Mars'ta yaşam olup olmadığını araştıran robot.

Perseverance (Şubat 2021): Gezegenin geçmişi ve mevcut durumu hakkında bilgi toplayan robot.

Ingenuity (Şubat 2021): Mars'ta ilk motorlu uçuşu test eden helikopter.

MARS’TA BİR KAPI MI VAR?

NASA'nın Curiosity aracı tarafından 2012'de çekilen bir fotoğrafta, Sharp Dağı'nın eteklerinde kapı benzeri bir oluşum dikkat çekti. Ancak NASA, bu yapının doğal bir kaya yarığı olduğunu ve yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için daha ayrıntılı görüntüler paylaştı. NASA sözcüsü Andrew Good, bu oluşumun doğal bir kırık olduğunu belirtti.

MARS SİMÜLASYONU: İNSANLAR ARANIYOR

NASA, 2037’de gerçekleştirilmesi planlanan Mars projesi için bir Mars simülasyonu başlattı. Bu simülasyonda bir yıl boyunca yaşamak isteyenler için başvurular alınmaya başlandı. Program, Mars ortamını deneyimleme fırsatı sunacak ve ileride gerçek Mars kolonileri kurma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

MARS’A DAİR GENEL BİLGİLER

Renk ve Sıcaklık: Mars’ın kızıla çalan rengi, demir içerikli minerallerin oksitlenmesinden kaynaklanıyor. Gezegenin ortalama sıcaklığı -62°C olup, gün batımları mavi tonlarında gerçekleşiyor.

Sıcaklık ve Rüzgarlar: Mars oldukça soğuk ve rüzgarlı. Toz fırtınaları gezegeni sıkça etkiliyor ve büyük fırtınalar uzay araçlarına zarar verebiliyor.

Olympus Mons: Güneş sistemi üzerindeki en yüksek dağ olan Olympus Mons, Mars’ta yer alıyor ve Everest Dağı’ndan yaklaşık üç kat daha uzun.

Yerçekimi: Mars’taki yerçekimi, Dünya’nın sadece %38’i kadar. Yani, Mars’ta bir kişi Dünya’daki 100 kilogramlık ağırlığının sadece 38 kilogramı kadar ağırlık hissedecektir.

Mevsimler: Mars’ta dört mevsim de yaşanıyor; ancak her mevsim Dünya’dakinin iki katı kadar uzun sürüyor.