Yozgat Valiliği sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başladığını belirten Valilik, “Can ve mal güvenliğimiz için lütfen kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

Kış Lastiği Ne Zaman Takılır?

Araç lastiklerinde mevsime göre değişim yapılması mevsimsel şartların daha belirgin olduğu bölgelerde yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.

Mevsimsel koşullar dünyanın her bir noktasında farklılık gösteriyor. Ancak mevsimsel koşulların belirgin olarak yaşandığı bölgelerin tamamında lastikler mevsimine uygun bir şekilde değiştirilmektedir.

Bu yüzden araçlar için üretilen yaz ve kış lastikleri belirlenen dönemlerde kullanılmalıdır.

Soğuğun ve özellikle kar yağışının yoğun olarak görüldüğü noktalarda güvenli ve konforlu bir sürüşün anahtarı olan kış lastiği, hem sürücü hem de araç açısından yüksek bir öneme sahiptir. Türkiye’de kış lastiği uygulaması, 15 Kasım tarihinden 15 Nisan’a kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu beş aylık zaman dilimi Türkiye’deki trafik kuralları ve yasası çerçevesinde belirlenmiştir.

Özellikle soğuk havalarda, karlı ve buzlanma oluşan yollarda kışlık lastikler sahip oldukları diş derinlikleri, desen yapıları ve karışımları sayesinde üstün yol tutuş performansı sergiler. Böylece kış günlerinde güvenli ve konforlu bir sürüşe sahip olunur.

Binek araçlara kış lastiği takılması önemli olduğu gibi ticari araçlar için de kış lastiği kullanımı zorunludur ve yasalarla belirlenmiştir.

Kış Lastiği Zorunlu Mu?

Kış lastiği kullanımı hem sürücünün hem de trafiğin güvenliği açısından zorunlu tutulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kış lastiği kullanımı ve bu lastiği kullanılmasının zorunlu olduğu dönem yasalar çevresince belirlenmiştir.

Kış lastiği kullanım zorunluluğu döneminde kış lastiğini kullanmayan sürücüler olası bir denetimde fark edildiğinde cezai yaptırım ile karşı karşıya kalabilir. Kış lastiği takmama cezası trafik kanununca para cezası olarak uygulanıyor.

Kış Lastiği Hangi Araçlara Zorunlu?

Kış lastiği kullanımı Türkiye’deki yasalarla beş ay zorunlu olarak belirlenmiştir. Her bölgede kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu durum sadece binek araçlar için geçerlidir. Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği takılması zorunluluğu mevcuttur.

Kış lastiği takma tarihinin hemen öncesinde yaz veya dört mevsim lastiklerinizi kış lastiklerinizle değiştirmeniz gerekmektedir. Kış lastiğinin takılması 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan beş aylık dönemde zorunludur.

Kış Lastiği Ne Zaman Çıkarılır?

Kışlık lastik ne zaman takılır sorusu 15 Kasım olarak belirlenmiştir. Ortalama beş aylık bir süreç için kullanacağınız lastikler yasalara göre 15 Nisan itibariyle yerini yaz lastiğine bırakabilir. Ancak bulunulan bölgede kış şartları 15 Nisan sonrasında da devam ediyorsa kış lastiği takma tarihi bir süre daha uzatılabilir.

Hususi Araçlara Kış Lastiği Zorunlu Mu?

Hususi araç ya da özel araç olarak adlandırılan araçlar kişisel kullanım amacıyla sahip olunan araçlardır. Ticari olmayan bir taşıma amacına hizmet ederler. Bu araçlar, ticari faaliyetlerde kullanılmayan, sadece kişisel kullanım için tasarlanmış araçlar olarak tanımlanabilir. Türkiye'de ticari araçlar için 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanımı mecburi olmasına karşın hususi araçlarda kış lastiği zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer yandan hususi araç sahipleri, özellikle kar ve buzlu yollarda güvenlik için kış lastiği tercih etmelidir. Yol ve hava koşullarına uygun lastik kullanımı hem sürüş güvenliğini artırır hem de trafik kazalarını önlemeye yardımcı olur. Kış lastiği kullanımı, hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda önerilir. Kış lastiği takmamak, kış koşullarında araç kullanırken ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir.

Türkiye'de özel araçlar için kış lastiği kullanımı, belirli tarihlerde ve belirli koşullarda yasal bir zorunluluk olmasa da bazı bölgelerde valilik kararıyla zorunluluk ilan edilebilir. Bu bölgelerde kış lastiği takmayan araçlar, trafik denetimlerinde cezaya tabi tutulabilir.