Kış aylarında hastalıklara karşı en büyük kalkan güçlü bir bağışıklık sistemi. Bunun için halk arasında sıkça tercih edilen tahin, pekmez ve bal, yıllardır “doğal enerji kaynağı” olarak sofralarda yer buluyor.

Ancak uzmanların yaptığı son değerlendirmeler, bağışıklık için en etkili besinin bu üçlünün dışında olduğunu ortaya koydu.

Beslenme uzmanları, tahin, pekmez ve balın elbette besleyici olduğunu ama bağışıklık söz konusu olduğunda tek başına yeterli olmadığını vurguluyor.

Özellikle kışın sık tüketilen bu besinlerin içerdiği şeker oranı, bağışıklık direncini uzun vadede zayıflatabiliyor.

Mutlaka Tüketin

Son yapılan araştırmalar, bağışıklığı en çok destekleyen besinin fermente gıdalar olduğunu gösteriyor.

Yoğurt, kefir, turşu gibi probiyotik açısından zengin yiyecekler, bağırsak florasını güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor.

Uzmanlara göre güçlü bir bağışıklığın sırrı “probiyotik–prebiyotik dengesi”nde yatıyor.

Uzmanlar Önemli Vurgular Söylüyor

Yoğurt ve kefiri günlük beslenmeye ekleyin, bol lifli sebze ve meyve tüketin, işlenmiş şekerden mümkün olduğunca uzak durun, yeterli uyku ve düzenli egzersizle bağışıklığınızı destekleyin.