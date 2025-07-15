İç Anadolu bölgesinde olan iki şehir arası 115 km’dir.
Özel aracınız ile Kırşehir Yozgat Yolu/D785 ve D200/E88 üzerinden 1 saat 41 dakika sürede ulaşım sağlana bilinir.
Komşu Şehir Arasındaki Yolculuk Detayları;
Çıkış ili: Kırşehir
Yeni 1. Çarşı Sk. yönünden Uzun Çarşı Cd. konumuna doğru Güney yönünde ilerleyin 140 m
Uzun Çarşı Cd. yönünde sağa dönün 300 m
Döner kavşaktan Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Blv. yönündeki 1. çıkışa girin 170 m
Döner kavşaktan 1. çıkışa girin ve Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Blv. boyunca ilerleyin 300 m
Aşık Paşa Blv. yönünde devam edin 900 m
Döner kavşaktan Ankara Kayseri Cd./Atatürk Cd./Kırıkkale Kırşehir Yolu/D260 yönündeki 3. çıkışa girin
Kırıkkale Kırşehir Yolu/D260 boyunca ilerleyin 14,9 km
Kırşehir Yozgat Yolu/D785 yönünde sağa dönün 62,2 km
Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde sağa dönün 36,0 km
Çıkışa girin 230 m
Döner kavşağa girin 55 m
Varış ili: Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat
Kırşehir’den Yozgat’a girmek için özel araç dışında otobüs hizmeti mümkün.
Otobüs Yolculuğu;
Otobüs ile yapılan yolculukta ortalama 1 saat 40 dakika veya 2 saat gibi süre de varmak mümkün. Bu durum otobüs seferine göre değişiklik gösterebilir.
Kırşehir – Yozgat Otobüs sefer saatleri yoğunluk göstermektedir ve 400 TL gibi bir fiyatı mevcut.
Hayırlı Yolcuklar Dileriz.