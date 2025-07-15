İç Anadolu bölgesinde olan iki şehir arası 115 km’dir.

Özel aracınız ile Kırşehir Yozgat Yolu/D785 ve D200/E88 üzerinden 1 saat 41 dakika sürede ulaşım sağlana bilinir.

Komşu Şehir Arasındaki Yolculuk Detayları;

Çıkış ili: Kırşehir

Yeni 1. Çarşı Sk. yönünden Uzun Çarşı Cd. konumuna doğru Güney yönünde ilerleyin 140 m

Uzun Çarşı Cd. yönünde sağa dönün 300 m

Döner kavşaktan Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Blv. yönündeki 1. çıkışa girin 170 m

Döner kavşaktan 1. çıkışa girin ve Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Blv. boyunca ilerleyin 300 m

Aşık Paşa Blv. yönünde devam edin 900 m

Döner kavşaktan Ankara Kayseri Cd./Atatürk Cd./Kırıkkale Kırşehir Yolu/D260 yönündeki 3. çıkışa girin

Kırıkkale Kırşehir Yolu/D260 boyunca ilerleyin 14,9 km

Kırşehir Yozgat Yolu/D785 yönünde sağa dönün 62,2 km

Kırıkkale Yozgat Yolu/D200/E88 yönünde sağa dönün 36,0 km

Çıkışa girin 230 m

Döner kavşağa girin 55 m

Varış ili: Yozgat, Yozgat Merkez/Yozgat

Kırşehir’den Yozgat’a girmek için özel araç dışında otobüs hizmeti mümkün.

Otobüs Yolculuğu;

Otobüs ile yapılan yolculukta ortalama 1 saat 40 dakika veya 2 saat gibi süre de varmak mümkün. Bu durum otobüs seferine göre değişiklik gösterebilir.

Kırşehir – Yozgat Otobüs sefer saatleri yoğunluk göstermektedir ve 400 TL gibi bir fiyatı mevcut.

Hayırlı Yolcuklar Dileriz.