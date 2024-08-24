Kırıkkale, kökenleri ve tarihî geçmişiyle dikkat çeken bir şehir olarak, tarih sahnesinde uzun bir yolculuğun izlerini taşımaktadır. Elimizdeki bilgilere göre, bu şehir, tarihî olarak günümüzden çok daha uzak dönemlere uzanır.

Kalkolitik Çağ'da, bölgede bulunan çanak çömlek parçaları, Kırıkkale'nin tarihinin bu erken dönemlere kadar uzandığını göstermektedir. Eski Tunç Çağı'nda ise Kırıkkale, Anadolu'nun önemli kültürel ve ticari merkezleriyle bağlantılıydı. Orta Tunç Çağı'nda, Assur Ticaret Kolonileri'nin bölgeye gelmesi, ticaret ve kültürel etkileşimi artırmış, bu dönemin sonlarına doğru Hititler bölgeye egemen bir güç olarak yükselmiştir.

Genç Tunç Çağı'nda Hitit İmparatorluğu'nun etkisi artmış ve Anadolu'nun büyük bir kısmını kapsayan geniş bir imparatorluk haline gelmiştir. Demir Çağı, yoğun bir yerleşim dönemi olarak dikkat çeker ve Hititlerin ardından Frig yerleşimlerinin kurulduğu bilinmektedir. Bu dönemdeki seramik buluntuları, Japon araştırmacılar tarafından Demir Çağı'na ve Friglere tarihlenmiştir.

Roma ve Bizans dönemlerinde, Kırıkkale ve çevresi, bu iki büyük imparatorluğun etkisi altında kalmıştır. Bölgeden çıkan seramik parçaları ve yerleşim yerleri, Kırıkkale'nin zengin tarihini gözler önüne serer. 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından, Kırıkkale ve çevresi Türk-İslam coğrafyasının bir parçası olmuş ve Oğuz-Türkmen boylarının yerleştiği bir bölge haline gelmiştir. Ayrıca, Hoca Ahmet Yesevi'nin oğlu Haydar Sultan'ın da bu bölgede faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kırıkkale, hızla modernleşen bir şehir haline gelmiş ve 1989 yılında il statüsü kazanmıştır. Bu gelişim, Kırıkkale'yi ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir merkez konumuna taşımıştır.

Kırıkkale'nin eski adı, şehirleşme sürecinde "Kırıkkale" olarak değişmiştir. Bu isim, "Kırık" ve "Kale" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Günümüzde Kırıkkale, hem tarihî zenginliği hem de modern yapısıyla dikkat çeken bir şehir olarak varlığını sürdürmektedir.