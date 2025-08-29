Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Yozgat Tarım Fuarı’na katılan tarım makineleri üreticilerinden Kılıç Tarım, açtığı stantta sergilediği ürünlerle çiftçilerin ilgi odağı oldu.

Kılıç Tarım Makinaları sahibi İsmail Kılıç, Çorum’da 5 yıldır üretim alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Kılıç, “Öncesinde alım satım işleriyle uğraşıyorduk, daha sonra imalata geçtik. Şimdi önceliğimiz fuarlarda yer almak. Amacımız kendi ismimizi ve markamızı insanlara tanıtmak. Kısa sürede geniş bir çevre edindik. Çiftçiler makinelerimizi artık tarlalarında güvenle kullanıyor” dedi.

Ana ürün gruplarının toprak işleme makineleri olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti: “Patlatma grubu, tiller ve aysan grubumuz öne çıkıyor. Bunun yanı sıra müşterilerimizin taleplerine göre farklı makineler de üretiyoruz. Ayrıca ilaçlama, üretim ve ekim gruplarında da ürünlerimiz mevcut. Bayiliklerimiz sayesinde de bir çiftçinin hemen hemen tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz.”