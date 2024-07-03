Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Rusya'nın önemli takımlarından Spartak Moskova'nın radarına girdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki hücum oyuncusu için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

Sports24'ün haberine göre, Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için Galatasaray ile temasa geçti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıkan Aktürkoğlu, bu maçlarda 15 gol atarak ve 9 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.