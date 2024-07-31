Eski AK Parti Sakarya Milletvekili ve ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun hayatı merak ediliyor. İşte detaylar...

KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu, 25 Temmuz 1983 tarihinde Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğmuştur. Motor tamircisi İrfan Sofuoğlu'nun en küçük oğludur. 2002 yılında Almanya'ya yerleşen Sofuoğlu, aynı yıl Yamaha-Cup'ı kazanarak büyük bir başarı elde etti. En büyük destekçisi olan ağabeyi Bahattin Sofuoğlu'nun 2002 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonrası, ağabeyinin arkadaşı Aytunç Taş'tan destek gördü.

2003 sezonunda Supersport-IDM'de 2. olduktan sonra, 2004'te Fim Superstock 1000 Cup'a geçti ve sezonu üçüncü olarak tamamladı. 2005'te Superstock-1000 şampiyonluğunu hedefledi, ancak bir kaza sonucu bileğini kırarak sezonu 2. sırada bitirdi.

2006'da Supersport-WM'ye katıldı ve sponsorluk sorunları nedeniyle Yamaha Almanya takımından ayrılmak zorunda kaldı. Ancak İsviçre'de yaşayan bir Türk işadamının desteğiyle Ten Kate'nin Honda takımına katıldı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı. 2007'de ise Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda sezon bitimine 3 yarış kala şampiyon oldu.

2010'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda Fransa'da yapılan yarışta ikinci sırada yer almasına rağmen dünya şampiyonu oldu. Bu başarının ardından Türk bayrağı ile zafer turu atarak Osmanlı kavuğu giymiştir. 2011 yılında Spor Toto'nun teklif ettiği 800,000 TL'lik isim hakkı bedelini, dini inançları gereği reddetti ve bu paranın hayır kurumlarına verilmesini istedi.

2012'de Supersport Dünya Şampiyonluğu'nu sezon bitimine bir yarış kala kazandı. 2015'te yine Supersport Dünya Şampiyonluğu'nu elde ederek, en yakın rakibi Patrick Jacobsen'e 33 puan fark attı. Bu, Sofuoğlu'nun dördüncü şampiyonluğu oldu. 2016'da beşinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

Kenan Sofuoğlu, 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında olmak üzere toplam beş kez Supersport şampiyonu olmuştur. Ağabeyi Sinan Sofuoğlu, 9 Mayıs 2008'de Kocaeli Körfez Pisti'nde geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

KENAN SOFUOĞLU'NUN EŞİ VE ÇOCUKLARI

Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile evlenmiştir. Çiftin ilk çocuğu Hamza, 14 Mart 2015'te doğdu ancak Hamza, 2 Mayıs 2015'te beyin kanaması geçirerek 26 Temmuz 2015'te vefat etti. İkinci çocukları Mahir, 21 Nisan 2016'da, üçüncü çocukları Zayn ise 11 Nisan 2019'da dünyaya gelmiştir.

KENAN SOFUOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ

Kenan Sofuoğlu, 24 Haziran 2018'de AK Parti'den Sakarya milletvekili seçilmiştir.

Kenan Sofuoğlu'nun hayatı, başarıları ve ailesiyle ilgili detaylar bu şekildedir. Bu başarılı sporcu ve siyasetçi, hem motosiklet yarışlarındaki başarılarıyla hem de siyasi kariyeriyle dikkat çekmeye devam ediyor.