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TÜİK verilerine göre, Kırşehir ilinde ikincil nüfus grubunda Kayserili vatandaşlar öne çıkıyor. Kırşehir'de ikincil nüfusu oluşturanların büyük bir bölümü Kayserililerden oluşuyor.

Samsun ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Ordulular oluştururken, Ordu ve Amasya illerinde ise en büyük ikincil nüfus Samsunlular tarafından temsil ediliyor. Çorum ilinde ise ikincil nüfusun büyük bir kısmını Amasyalılar oluşturuyor.

Kayseri'de ise Sivaslılar ikincil nüfusun önemli bir kısmını oluştururken, Giresun ilinde ise Trabzonlular ikincil grup olarak öne çıkıyor.

Büyük metropollerde ise ikincil nüfus durumu oldukça karmaşık bir yapıda. Örneğin, Antalya'da en büyük ikincil nüfus grubunu Konyalılar oluştururken, Başkent Ankara'da en fazla Çorumlular görülüyor. Bursa'da en büyük ikincil nüfus Karslılardan oluşurken, İstanbul'da en büyük ikincil nüfus Sivaslılar tarafından temsil ediliyor. İzmir'de en büyük ikincil nüfus grubunu Manisalılar oluştururken, Kocaeli'nde Erzurumlular, Adana ve Mersin'de Şanlıurfalılar, Hatay ilinde ise en büyük ikincil nüfus grubunu Adanalılar temsil ediyor. (Haber Merkezi)