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Şeker üretim sürecini yerinde inceleyen, Kayseri Şeker’in Sosyal ve Sportif Tesislerini de gezen Vali Çiçek, Kayseri Şeker’in tarımsal ekonominin lokomotifi olduğunu söyledi.

Vali Çiçek Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay nezdinde işçisinden çiftçisine varıncaya kadar Kayseri Şeker ailesini tebrik etti.

Vali Çiçek’in Kayseri Şeker ziyareti oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Vali Çiçek ziyaret programına Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret ederek başladı.

Vali Çiçek daha sonra işçi yemekhanesine geçerek Kayseri Şeker çalışanlarıyla öğle yemeğinde buluştu. Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinde hazır bulunduğu yemeği müteakip Başkan Akay, yaptığı konuşmasında Vali Gökmen Çiçek’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu görüşlere yer verdi: Öncelikle bu müstesna buluşmaya ve beraberce atılan güçlü adımlara şahitlik etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Saygıdeğer Valim, sizlerin bu güzide çiftçi kuruluşumuz olan Kayseri Şeker'e gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret, hepimizi gururlandırmıştır. Hoş geldiğiniz ve burayı şereflendirdiğinizi sevinçle belirtmek isterim. Kayseri Şeker, kuruluşundan bu yana şeker sektöründe liderlik bayrağını sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da gururla taşıyan bir çiftçi organizasyonudur. 1955 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü çalışmalarıyla, şeker sektörünün ilerlemesine büyük katkılar sağlamaktadır. Bu yıl gerçekleştirilen 69. şeker kampanyası, başarılarla dolu geçmişimizin bir yansıması olmuş ve bizleri sonraki hedeflerimize doğru motive etmiştir. Boğazlayan ve Turhal şeker fabrikalarıyla entegre bir yapıda çalışarak, büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Bu yıl, Kayseri Şeker için bir dönüm noktası olmuştur. Gerçekleştirdiğimiz en geniş çaplı pancar ekimi ile çiftçi kuruluşu olarak Türkiye'de ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Ayrıca halka arzımızı başarıyla tamamlayarak, Mayıs ayı itibarıyla Borsa İstanbul'da hisselerimiz işlem görmeye başlamıştır. Bu başarımız, şirketimizin sadece alana ekim veya fabrika yatırımlarıyla değil, aynı zamanda istihdam ve personel politikalarıyla da öncü pozisyonunu pekiştirdiğini göstermektedir. 800 çalışanımıza kadro verilmesi ve özellikle yüzde yüzün üzerinde gerçekleşen ücret artışıyla, çalışanlarımızın refah seviyesini en yüksek düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Kayseri Şeker, sektördeki en başarılı ve sürdürülebilir büyüme stratejisini uygulamaya devam ediyor. Sayın Valim, pancar ekimi ve kota artışları gibi önemli konularda stratejik ve esnek bir planlama yapıyoruz. Bu bilinçle, Kayseri Şeker, sektördeki değişim ve ihtiyaçları önceden kestirebilmek ve hızla adapte olabilmek için tüm gücüyle çalışmaktadır. Kayseri Şeker'in geçmişte elde ettiği başarılar ve geleceğe yönelik hedefleri, şirketin sadece kendi iç dinamikleriyle değil, toplumun tüm kesimleriyle uyum içerisinde ilerlediğinin en büyük ispatıdır. Sayın Valim, bu değerli ziyaretinizle bizlere verdiğiniz destek ve inanç için teşekkürlerimizi sunarız. Kayseri Şeker, çiftçi kuruluşu kimliği ile ülkemizin şeker ihtiyacını karşılamak ve sektöre öncülük yapmak adına çalışmalarına devam edecektir.

Vali Gökmen Çiçek, konuşmasında Kayseri Şeker’in Kayseri ve ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra şehrin sosyal sorumluluk projelerinde de önemli rol üstlendiğini belirtti.

Vali Çiçek konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Kayseri Şeker’in Kayseri’ye ve ülke ekonomisine yaptığı katkıları takdir ediyorum, emeği geçen herkese şükranlarımı ve tebriklerimi sunuyorum.

Kayseri Şeker, Kayseri’nin üreten gücü olmakla birlikte, tarımsal ekonominin de lokomotifidir. Kayseri Şeker’in adının başarılarla anılması gurur vericidir. Kayseri Şeker’in borsaya açılması ‘Kızıl Elma’dır’. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay nezdinde Kayseri Şeker ailesini, yönetiminden, işçisine ve çiftçisine varıncaya kadar tebrik ediyorum. Kayseri Şeker tarımsal ekonominin lokomotifi olmakla kalmıyor aynı zamanda şehrin sosyal sorumluluk projelerine de verdiği katkılarla takdiri hak ediyor. Uyuşturucu ile mücadelemizde, şehrimizin üretim gücü olan Kayseri Şeker’in destekleri oldukça büyük önem taşıyor. Rehabilitasyon merkezimize sağladığı katkılar ve gençlerimizin sağlıklı bir geleceğe yönlendirilmesi için gösterdikleri gayret takdire şayandır.

Kayseri Şeker, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede toplumsal sorumluluk bilinciyle önemli çalışmalara imza atıyor. Kayseri Şeker, özellikle gençler arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarının yanı sıra rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesine de önemli katkılarda bulunuyor. Uyuşturucuyla mücadelede gösterilen gayretler ve işbirlikleri sayesinde sağlanan başarılar, geleceğimiz için büyük umutlar veriyor. Bu tür işbirlikleri şehrin sosyal yapısını güçlendiriyor ve genç nesillere daha iyi bir gelecek sunuyor. Uyuşturucu ile mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin değil, toplumun her bireyinin sorumluluğu altında, bu tip ortak çalışmaların çoğalmasını temenni ediyorum.”

Vali Gökmen Çiçek daha sonra işletme binasına geçerek, pancarın şekerle buluşma sürecine tanıklık etti.

Kayseri Şeker AR-GE Merkezi’ni de inceleyerek bilgi alan Vali Çiçek, Kayseri Şeker ziyaretini Kayseri Şeker Spor Kulübü sporcularıyla bir araya gelerek tamamladı.