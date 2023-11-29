Tıbbi sekreterler gününü kutladı

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Başkan Taşkın, Sağlık teşkilatlarında görev yapan Tıbbi Sekreterlerin görev alanlarının çok geniş olduğunu belirtti.

Taşkın, Tıbbi Sekreterlerin, sağlık teşkilatlarının olmazsa olmaz temel görevlilerinden olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Sağlık kuruluşlarında hastaları kabul etme, kayıtlarını tutma ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü olan Tıbbi Sekreterlerin randevu, sigorta ve ödeme bilgileri, vizite tarihlerini ayarlama, formları doldurma, laboratuvar sonuçlarını ilgili personele iletme, bilgi işlem ve faturalama işlemlerini yapma, ofis işlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak , sarf malzeme stok kontrolü ve finansal kayıtları tutmak gibi geniş bir görev alanı bulunuyor. Yoğun ve yorucu mesainin yanı sıra görev tanımı içine girmeyen işlerde de çalıştırılıyorlar. İdareler, Tıbbi Sekreterlerin görev alanı içinde ciddi sorumlulukları bulunduğunu bilmeli, onlara moral ve motivasyon sağlayarak destek olmalıdırlar. Sağlık teşkilatlarında Tıbbi Sekreterlerin istihdamı ve görev alanlarında çalıştırılmalarıyla ilgili planlama yapılmalıdır. Anadolu Sağlık Sen olarak, 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü nedeniyle sağlık teşkilatlarımızın göz bebeği olan, hizmetin yürütülmesinde önemli bir görev üstlenerek sağlık teşkilatlarının adeta direği haline gelen, özveri, hassasiyet ve büyük bir dikkat gerektiren işlerini yoğun ve yorucu mesaiye rağmen başarıyla yürüten Tıbbi Sekreterlerimizin bu anlamlı gününü kutlar, meslek hayatlarında başarı, huzur ve kolaylıklar dilerim.”