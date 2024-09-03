Saraykent Kaymakamı Ali Serttaş, ilçede bulunan okulların eğitim ve öğretime hazırlanması noktasında yapılan çalışmaları inceledi.

Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ve pansiyonunu ziyaret eden Kaymakam Serttaş çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Serttaş yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin hijyenik ve konforlu alanlarda eğitim alabilmesi için yapılan çalışmalara destek olan yönetici öğretmenlere teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.