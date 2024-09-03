Ülkede bakteriyofaj konusunu yeniden gündeme getirmek ve yeni çalışmalar yapacak bilim insanlarının sayısını artırmak için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Bozdoğan ve ekibi, Abdulkerim Karaynir, Zeynep Erdem Aynur, Rümeysa Gülsu Özkan, Asya Orbayoğlu ve Melis Yalçın, ilkini Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde düzenledikleri “Uygulamalı Bakteriyofaj Kursu”nun ikincisini Yozgat Bozok Üniversitesinde 3-6 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Şimşek ve BİLTEM Müdürü Prof. Dr. İrfan Koca'nın yardımlarıyla ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Yaşar himayesinde gerçekleştirilecek kursa Türkiye'nin farklı üniversite ve hastanelerinden 24 araştırmacı katılacak.

Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Virüsler, canlı hücreleri enfekte eden hastalık etkenleridir. İnsan, hayvan ve bitki gibi canlıları hasta eden virüsler olduğu gibi insanları hasta eden bakterilere de zarar veren onları öldüren ‘Bakteriyofaj’ adı verilen bakteri virüsleri vardır. Bakteriyofajların varlığı yaklaşık 150 yıldır biliniyordu ve antibiyotiklerin kullanımından önce enfeksiyon hastalıklarını tedavi etmek için kullanılırdı. Antibiyotiklerin kullanımıyla unutulmaya yüz tutan bakteriyofajlar, antibiyotiklere dirençli bakterilerin yaygınlaşması ve antibiyotiklerin artık bazı enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde yetersiz kalması nedeniyle, yeniden gündeme geldi ve dirençli bakterilere bağlı enfeksiyon hastalıklarının tedavisi için yeni bir umut haline geldi. Elbette bakteriyofajlar üzerine çalışmaların yıllardır yapılmaması nedeniyle bu çalışmaları yapacak bilim insanlarının sayısı da azalmıştı” ifadelerine yer verildi.

Program saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında olacak.