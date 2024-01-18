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Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, hane ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Hane ziyaretleri kapsamında şehit ailelerini, gazileri ve birçok vatandaşı evlerinde ziyaret eden Kaymakam Osman Kurt, depremzedeleri de unutmadı.

Kurt, merkezi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem afeti sonrası, Saraykent ilçesine gelen vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Kurt, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede ikamet eden depremzede aileleri ziyaret etti. Depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kurt, her zaman depremzede vatandaşların yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kurt, “Devletimizin tüm imkanları ile her daim depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Ailemizin istek ve taleplerini dinledik ve bu zor günleri hep birlikte, birlik olarak aşacağız” şeklinde konuştu.

Depremzede ailelere ziyaretinde Kaymakam Kurt’a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Murat Ekinci ve İlçe Müftüsü Yasin Baykal eşlik etti.