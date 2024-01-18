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Vali Özkan, Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıda yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Özkan, “Ulaştırma – haberleşme sektöründe, 22,8 milyar lira proje bedelli 48 adet proje, tarım sektöründe, 16,9 milyar lira proje bedelli 112 adet proje, enerji sektöründe, 253 milyon lira proje bedelli 8 adet proje, eğitim sektöründe, 3,2 milyar lira proje bedelli 61 adet proje, sağlık sektöründe 260 milyon lira proje bedelli 8 adet proje, turizm sektöründe 283 bin lira proje bedelli 1 adet proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe, 139 milyon lira proje bedelli 7 adet proje, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe 2,6 milyar lira proje bedelli 96 adet proje olmak üzere, 46,2 milyar lira proje bedelli, toplam 342 proje uygulanmaktadır.

Projelerin 2023 yılı ödeneği 8,7 milyar lira olup; 2023 yılı 4’üncü dönem sonu itibariyle: Ulaştırma-haberleşme sektöründe 12,6 milyar lira, tarımda 1,9 milyar lira, eğitimde 1,3 milyar lira, sağlıkta 84,3 milyon lira, enerjide 2,7 milyon lira, turizm sektöründe 282 bin lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 1,3 milyar lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 102,9 milyon lira olmak üzere, 17,3 milyar lira harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37.38’dir.

342 projeden, 146 adeti tamamlanmış, 137 adet projede çalışmalar devam etmekte, 31 proje ihale aşamasında olup, 28 projeye başlanılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Ali Özkan’ın konuşmasının ardından, toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.