Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, Sarıkaya Devlet Hastanesini ziyaret ederek hastanenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirkıran, hastane ziyareti kapsamında Başhekim Uzm. Dr. Özcan Özbek’ten hastanede sunulan sağlık hizmetleri, mevcut altyapı durumu ve personel yapısına ilişkin bilgi aldı.

Servisleri gezerek hasta odalarını da ziyaret eden Demirkıran, hastalarla yakından ilgilenip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında hastane personeliyle de sohbet eden Demirkıran, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.