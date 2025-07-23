Günün ilk saatlerinden itibaren yukarı yönlü seyir izleyen altın fiyatları, saat 15.06 itibarıyla serbest piyasada gram altının alış fiyatını 4.459,44 TL, satış fiyatını ise 4.459,94 TL olarak güncelledi. Yüzde 0,04’lük artışla dikkat çeken gram altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Çeyrek altın alışta 7.254 TL, satışta ise 7.309 TL’den işlem görüyor. Yarım altın 14.617 TL, tam altın ise 29.088 TL seviyesinden satılıyor.

Cumhuriyet altını 29.101 TL ile günün yüksek seviyelerine ulaşırken, Ata altın 30.159 TL ile zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Kapalıçarşı'da ise 2.5 ziynet altını 72.454 TL, beşli altın ise 147.228 TL’den alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda da altın dikkat çekiyor. Altının ons fiyatı 3.425 dolar civarında işlem görüyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin ve iç piyasadaki dalgalanmaların etkisiyle altındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.