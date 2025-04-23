Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yeniden açarak delillerin tekrar incelenmesi talimatını verdi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, kaybolmadan önce bir minibüse bindiği tespit edilen Doku’nun minibüsten nerede indiği belirlenemedi. Aynı gün cep telefonundan son sinyalin Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü civarında alındığı kaydedildi.

Kayıp başvurusunun ardından başlatılan arama çalışmalarına, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koordinesinde geniş çaplı ekipler katıldı. AFAD, Emniyet, Jandarma, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve çeşitli belediyelere bağlı ekiplerden oluşan 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle bölgede kapsamlı aramalar yapıldı. Ancak Doku’ya dair herhangi bir iz bulunamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

Soruşturma kapsamında, kaybolmadan önce görüştüğü belirtilen Rusya doğumlu erkek arkadaşı Zeinal A., yaklaşık iki yıl sonra Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Dört saat süren ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Zeinal A.’ya yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Öte yandan, Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da sosyal medya üzerinden Gülistan Doku’ya ait kişisel bilgileri ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme, E.Y.’yi "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ifşa etmek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, E.Y.’nin geçmişte sosyal medya üzerinden suikasta karışan bir polis memuruna yönelik olumlu paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Bu gelişmenin ardından E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bir diğer bilgiye göre, Gülistan Doku’nun olaydan bir gün önce zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen otomobilin, olaydan sonra il dışına çıkarıldığı ve yaklaşık bir hafta sonra tekrar Tunceli’ye getirildiği belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını yeniden gündeme aldı. Başsavcı Cansu’nun talimatıyla özel bir ekip kurularak, dosyadaki tüm delillerin yeniden incelenmesi süreci başlatıldı. Ekip çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.