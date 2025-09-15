Eskişehir’de kaybolan alzheimer hastası 74 yaşındaki Hatun Işıksoy sağ salim bulundu. Geceyi dışarıda geçirdiği öğrenilen kadın, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; Gündoğdu Mahallesi Seçil Sokak üzerinde yalnız başına yaşayan Hatun Işıksoy, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Alzheimer hastası ve 3 çocuk annesi olduğu belirtilen Işıksoy, bugün Yeşiltepe Mahallesi’nde sağ salim bulundu. Geceyi dışarıda geçiren kadının tedbir amacıyla ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.