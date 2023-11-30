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İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Kayalar Gazetemiz imtiyaz sahibi Alparslan Akyüz ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile sohbet etti.

Ziyarette bir açıklama yapan Milletvekili Kayalar, “Bizler için önemli olan birlik ve beraberliktir. Sonuçta hepimizin ortak paydası Yozgat’tır. Bu nedenle Yozgat’a geldiğim zaman ayrım yapmadan herkesi ziyaret ediyorum. Yozgat halkı, basınımızla ve hep birlikte ülkemizin ve Yozgat’ımızın refahı için sürekli olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve güveniyle, Yozgat’ımız her zaman daha ileriye gidecek ve başarıya ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.