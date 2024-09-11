Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 2017 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan mantar üretim tesisi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kültür mantarı ihtiyacını karşılıyor.

Günlük ortalama 500 kilogram kültür mantarı üreten tesis, bölgedeki önemli gıda tedarik merkezlerinden biri haline geldi.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Sorgun’daki mantar üretim tesisinde enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla güneş enerji santrali kurulmuş durumda. Bu yenilikçi yaklaşım, tesisin çevresel sürdürülebilirliğini artırırken, üretim sürecinin devamlılığını da destekliyor. Yozgat ve çevre illerinin yanı sıra, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne mantar temin eden tesis, bölgenin gıda güvenliğine önemli katkı sağlıyor.

GÜNLÜK ÜRETİM KAPASİTESİ VE İSTİHDAM DURUMU

Tesisin üretim koordinatörü Kenan Kozan, mantar üretim süreci ve tesisin genel durumu hakkında detaylar verdi. Kozan, “2017 yılında TKDK destekleriyle kurulan tesisimiz, günlük 500-600 kilogram arasında kültür mantarı üretmektedir. Bu mantarların dağıtımını Yozgat ve çevre illerinin yanı sıra, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapıyoruz. Ayrıca, tesisimizde 10 bayan toplayıcı ve 6 erkek personel istihdam edilmektedir” şeklinde konuştu.

YIL BOYUNCA DEVAM EDEN ÜRETİM SÜRECİ

Tesisin yıl boyunca kesintisiz üretim yaptığını belirten Kozan, mantar üretiminin sürekli bakım ve özen gerektirdiğini ifade etti. Kozan, “Mantar ekimi ile ilk hasadın alınması arasında yaklaşık 35 günlük bir süre bulunmaktadır. Tesiste toplam 7 üretim odası mevcut olup, her oda yaklaşık 20 ton hammadde kapasitesine sahiptir. Üretim süreci birbirini takip eden şekilde 12 ay boyunca devam etmektedir” dedi.

GELECEK PLANLARI VE BÖLGESEL ETKİ

Tesisin gelecekteki planları arasında üretim kapasitesini artırmak ve bölgesel talebi daha da iyi karşılamak yer alıyor. Sorgun’daki bu başarılı örnek, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir tarım uygulamaları açısından önemli bir model teşkil ediyor.