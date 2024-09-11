Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:46     06:11     12:42     16:16     19:04     20:24

Akdağmadeni   04:42      06:07     12:38     16:11     18:59     20:19

Aydıncık             04:43     06:09     12:41     16:14     19:02     20:22

Boğazlıyan         04:45     06:10     12:41     16:14     19:02     20:21

Çandır                 04:44     06:09     12:40     16:13     19:01     20:20

Çayıralan            04:43     06:08     12:39     16:12     19:00     20:19

Narin Güran’ın amcası Salim Güran kimdir? Narin Güran’ın amcası Salim Güran kimdir?

Çekerek              04:42     06:08     12:40     16:13     19:01     20:21

Kadışehri            04:41     06:07     12:38     16:12     19:00     20:20

Saraykent           04:43     06:08     12:40     16:13     19:01     20:20

Sarıkaya              04:44     06:09     12:40     16:13     19:01     20:21

Şefaatli                04:47    06:12     12:43     16:16     19:04     20:23

Sorgun                04:44     06:10     12:41     16:14     19:02     20:22

Yenifakılı            04:46     06:11     12:42     16:15     19:03     20:22

Yerköy                04:47     06:13     12:44     16:17     19:05     20:25

Kaynak: Haber Merkezi