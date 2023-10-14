Bozulmasın şu gönlümün hayali

İnme kara bulut var git öteye

Başımın üstünde kuzgun misali

Dönme kara bulut var git öteye

Dertlerimle bırak beni baş başa

Kader defterini açmışken yeni

Bu kadar dertlerim taşımaz seni

Binme kara bulut var git öteye

Havalan göklere bak sen işine

Girme sevenlerin hayal düşüne

Sele dönen gözlerimin yaşına

Banma kara bulut var git öteye

Dert yüklendim nice derdi çoklardan

Sırtımda götürdüm çok sokaklardan

Sakın ha beni de derdi yoklardan

Sanma kara bulut var git öteye

Âşık İdris etti aşktan hep zarar

Birini sevdim ki o beni yorar

Ataşına düştüm vermez ki karar

Yanma kara bulut var git öteye