Bozulmasın şu gönlümün hayali
İnme kara bulut var git öteye
Başımın üstünde kuzgun misali
Dönme kara bulut var git öteye
Dertlerimle bırak beni baş başa
Kader defterini açmışken yeni
Bu kadar dertlerim taşımaz seni
Binme kara bulut var git öteye
Havalan göklere bak sen işine
Girme sevenlerin hayal düşüne
Sele dönen gözlerimin yaşına
Banma kara bulut var git öteye
Dert yüklendim nice derdi çoklardan
Sırtımda götürdüm çok sokaklardan
Sakın ha beni de derdi yoklardan
Sanma kara bulut var git öteye
Âşık İdris etti aşktan hep zarar
Birini sevdim ki o beni yorar
Ataşına düştüm vermez ki karar
Yanma kara bulut var git öteye