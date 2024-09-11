Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin ihtiyacı Yozgat’tan: Modern tesis faaliyette!

Dolar/TL fiyatı son dakika 11 Eylül 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

Yozgat'ta keçi ile sahibinin arasındaki bağ yüzleri gülümsetti

Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden “Terörist miyim?” tepkisi

Eğitimini Yerköy’de tamamladı: Emniyet Genel Müdürünün makamında bir Yerköylü!

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 donanımlı araç ve 32 personelin katıldığı arama çalışmalarında N.K.’nin ağaca asılı cansız bedenine ulaşıldı. N.K.’nin intihar etmiş olabileceği üzerine durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Arazisinde domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Arazisinde domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Epilepsi hastası 59 yaşındaki N.K.’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerin AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesi Delikkaya köyü nde yaşandı.

Bu bağlantı sizi https://www.ilerigazetesi.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.