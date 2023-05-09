Kamu işçilerine yapılan zammı değerlendiren Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, “Bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir. Bu bağlamda, kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır” dedi.

Doğan, konuyla ilgili şunları söyledi; “Emek mücadelesi verenlerin, ekmek mücadelesi verenlerin yani bizlerin, sendikacıların; kamu işçilerine yahut asgari ücrete yapılan iyileştirmelere itiraz etmesi mümkün değildir, bu durum bilakis memnuniyet vericidir.Ancak, bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Başkan Eroğlu, “Aldığı eğitimle, yaptığı işle, üstlendiği risk ile yüklendiği sorumluluk ile aynı doğrultuda gelir elde etmesi hemşirenin, hekimin, sağlık teknisyeninin, teknik personelin, memurun en tabii hakkıdır. Geldiğimiz noktada atılan adımlar, yaşanan gelişmeler kamuda iş barışını tehlikeye sokmaktadır. Kamuda ücret dengesinin bozulmasına, izi silinmeyecek hasarlara yol açılmasına müsaade edilmemelidir. Doğru bildiğimizi söylemek, olması gerekeni ifade etmek ve bunun gerçekleşmesi için mücadele vermek yükümlülüğümüzdür. Bu doğrultuda adım atmaktan geri duramayız. Emeğimiz için, alın terimiz için, hakkımızın teslimi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi