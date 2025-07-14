AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ile İl Koordinatörleri Çalışma Kampı tamamlandı. Üç gün süren kampa AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdülkadir Akgül ve Süleyman Şahan da katıldı.

Kamp sonrası değerlendirmelerde bulunan Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirterek, Yozgat'a dair hazırladıkları dosyaları ilgili bakanlara sunduklarını söyledi.

Akgül, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; Genel Başkan Yardımcılarımız, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanlarımız, Ana Kademe ile Gençlik ve Kadın Kolları MKYK üyelerimiz, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, partimizin kurucuları ve bu zamana kadar parti ve devlet kademesinde önemli görevlerde bulunan kıymetli mensuplarımızla birlikte AK Parti’mizin ve ülkemizin geleceğine dönük önemli istişareler ve değerlendirmelerde bulunduk. Hafta içerisinde il ve ilçelerimizin elzem talepleri üzerine hazırlamış olduğumuz dosyalarımızı Yozgat Milletvekilimiz Süleyman Şahan ile birlikte Bakanlar düzeyinde iletme fırsatı bulduk. Ayrıca teşkilatlarımızdan gelen taleplerimizi de gerek Bakanlar gerekse Genel Başkan Yardımcılarımızla masaya yatırdık” dedi.

Akgül, AK Parti’nin geniş katılımlı değerlendirme toplantısında Türkiye'nin geleceğine dair önemli istişareler yapıldığını vurgulayarak, “Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde kararlılığımız bu önemli kampta bir kez daha ortaya kondu” ifadelerini kullandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da yaptığı açıklamada toplantının verimli geçtiğini belirtti. Şahan, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ülkemizin geleceğine dair önemli konuları ele aldığımız, ortak akıl ve istişare ruhunu yansıtan bir buluşma oldu. Toplantımızın partimiz, milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.