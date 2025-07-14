Akdağmadeni Belediyesi yol yapımı ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için ilçenin dört bir yanında devam eden çalışmalardan biri olan Adnan Kahveci Caddesinde alt yapı çalışmaları tamamlanarak sıcak asfalt serimine başlandı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Titizlikle sürdürdüğümüz çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlayacak, ardından hızlı bir şekilde saat kulesi meydanından başlayarak, belediye meydanı ve bağlantı yollarının ikinci kat asfaltını atacağız. Kısa süreli de olsa yolların kapalı olmasından dolayı sıkıntı yaşayacak vatandaşlarımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.