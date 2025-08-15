Maliye Bakanlığında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak İstanbul’da göreve başlayan Çokçetin, 2006 - 2014 yılları arasında Maliye Bakanlığında Milli Emlak Kontrolörü olarak çalıştı.

2014 - 2018 yılları arasında ise Maliye Bakanlığında İstanbul Defterdar Yardımcısı ve Milli Emlak Daire Başkanı olarak görev yapan Çokçetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlanan Milli Emlak Daire Başkanlığı görevine burada da devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 17 Aralık 2022 tarih ve 2022/675 sayılı karar ile ataması gerçekleştirilen Çokçetin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Çokçetin, İngilizce bilmektedir.