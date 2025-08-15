Burak Güngör Kimdir?

14 Eylül 1994 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dünyaya gelen Burak Güngör, dijital dünyaya ilk adımını 2015 yılında blog yazarlığı ile attı. Kısa sürede gösterdiği başarı sayesinde “En İyi Blog Yazarı” ödülüne layık görüldü. Bu ödül, onun dijital platformlarda yükselişinin ilk adımı oldu. Blog yazarlığının ardından YouTube kanalını kuran Güngör, korku ve bilgi temalı videolarıyla geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Burak Güngör Kaç Yaşında?

1994 doğumlu olan Burak Güngör, 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Başak burcu olan genç fenomen, planlı, disiplinli ve detaycı kişiliği ile tanınıyor.

Burak Güngör Nereli?

Baba tarafından Kocaeli Karamürsel, anne tarafından ise Rize kökenli olan Burak Güngör, ailesinin verdiği isim hikayesini de takipçileriyle paylaşmıştır. Annesinin rüyasında gördüğü bir işaret üzerine “Burak” ismini almıştır.

Eğitim Hayatı

İlkokul ve ortaokul eğitimini Karamürsel’de tamamlayan Burak Güngör, lise öğrenimini Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimine ise Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nde devam etmektedir.

Youtube ve Sosyal Medya Kariyeri

2016 yılında YouTube’a adım atan Burak Güngör, bugüne kadar 300’den fazla video yayınladı. Kanalı 215 milyondan fazla görüntülenme alırken, 2025 itibarıyla 2.16 milyon aboneye ulaştı. İçerikleri arasında korku hikayeleri, bilgi videoları, eğlence ve deneyim videoları yer alıyor.

Sadece YouTube değil, TikTok, Instagram ve Twitter gibi platformlarda da aktif olan Burak Güngör, geniş bir sosyal medya takipçi kitlesine sahiptir.

Burak Güngör’ün Fiziksel Özellikleri

Burak Güngör, 1.83 metre boyunda ve 77 kilo ağırlığındadır. Kahverengi gözleri ve fit görünümüyle dikkat çeken fenomen, sosyal medyada fiziksel özellikleriyle de ilgi topluyor.

Burak Güngör Hangi Takımlı?

Burak Güngör, Fenerbahçe taraftarıdır. Sık sık futbol gündemine dair yorumlar yaparak takipçileriyle görüşlerini paylaşmaktadır.

Burak Güngör’ün Takipçi Sayısı

2025 yılı itibarıyla YouTube kanalında 2.16 milyon aboneye sahip olan Burak Güngör, diğer sosyal medya platformlarında da yüz binlerce takipçiye ulaşmış durumdadır.