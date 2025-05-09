Aşktan yana gülmez yüzüm
Kaderime ağlıyorum
Hiç kimseye yoktur sözüm
Kaderime ağlıyorum
Görün yaralıyım canlar
Derde düşen beni anlar
Cümle canlı tüm insanlar
Kaderime ağlıyorum
Bıçak kemiğe dayandı
Aşk elinden sinem yandı
Gözlerim kana boyandı
Kaderime ağlıyorum
Eller mutlu ben perişan
Bense dert ile yarışan
Ferhat oldum dağlar aşan
Kaderime ağlıyorum
Ayrıldım gonca gülümden
Adı düşmüyor dilimden
Bir şey gelmiyor elimden
Kaderime ağlıyorum
Gurbet nere sıla nere
Açıldı sinemde yâre
İdris’e bulunmaz çare
Kaderime ağlıyorum