Aşktan yana gülmez yüzüm

Kaderime ağlıyorum

Hiç kimseye yoktur sözüm

Kaderime ağlıyorum

Görün yaralıyım canlar

Derde düşen beni anlar

Cümle canlı tüm insanlar

Kaderime ağlıyorum

Bıçak kemiğe dayandı

Aşk elinden sinem yandı

Gözlerim kana boyandı

Kaderime ağlıyorum

Eller mutlu ben perişan

Bense dert ile yarışan

Ferhat oldum dağlar aşan

Kaderime ağlıyorum

Ayrıldım gonca gülümden

Adı düşmüyor dilimden

Bir şey gelmiyor elimden

Kaderime ağlıyorum

Gurbet nere sıla nere

Açıldı sinemde yâre

İdris’e bulunmaz çare

Kaderime ağlıyorum