Şubat ayında getirilen 'kademeli elektrik tarifesi' ile yıllık 5 bin kilovatsaatlik kullanımı aşan mesken abonelerinin elektrik faturalarına sübvansiyon desteği verilmeyeceği duyurulmuştu.

Değişiklik sonrası 1300 lirayı aşan faturalar 2 katına çıkarken, hükümet söz konusu sübvansiyon sınırını yeni yılda 3 bin kilowattsaate düşürmeye hazırlanıyor.

Otomatik Olarak İki Kat Ödeme

Yapılacak değişiklikle birlikte 2026 yılında elektrik faturası 750 lirayı aşan kullanıcılar, otomatik olarak iki katı bedel ödemek zorunda kalacak.



Değişikliklerle birlikte yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilowattsaati aşan abonelere sübvansiyon desteği kaldırılırken, söz konusu uygulama 5 Nisan'da açıklanan elektrik zammıyla birlikte yaklaşık 1.300 lirayı aşan faturalar için geçerli olmakta.

Bir başka deyişle, 1.300 TL'lik elektrik tüketimini aşan kullanıcılar herhangi bir destek ödemesi alamazken, bu durum söz konusu fatura için yaklaşık 2 katı bedel ödeme yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmakta. Enerji yönetimi, yeni yıl itibarıyla destek ödemeleri için belirlenen 5 bin kilowattsaatlik sınırı düşürmeye hazırlanıyor.



750 Lirayı Aşan Fatura Otomatik Olarak İkiye Katlanacak

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrikte, yıllık 5 bin kilovatsaatlik kademenin 1 Ocak’ta düşürülmesi bekleniyor. Enerji yönetiminin, dağıtım şirketlerinden abonelerin yıllık tüketim miktarlarıyla ilgili verileri istediği konuşuluyor. Sektör, 5 bin kilovatsaatin 3 bine dek çekilebileceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu değişikliğin uygulanması halinde, yeni yılda elektrik faturası yaklaşık 750 lirayı aşan tüm kullanıcılar, harcadıkları enerji için 2 katı bedel ödemek zorunda kalacak.



Bir başka deyişle, 2026 yılında 800 lira olarak belirlenecek elektrik faturası, yeni düzenleme nedeniyle doğrudan 1600-1700 lira seviyelerine çıkarılacak.