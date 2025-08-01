Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla “Paşa” unvanını alan Şakir, kadınların güvenlik ve savunma alanında lider konumlara yükselebileceğini gösteren güçlü bir örnek oldu. Sanal medyada geniş yankı bulan bu terfi, özellikle cinsiyet eşitliği ve kadınların meslekteki başarıları açısından ilham verici bulundu. Gülden Mat Şakir’in kariyer yolculuğu, azmi ve disipliniyle genç subaylara yol gösteriyor.

Hakkında Merak Edilenler

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma tarihinde adını altın harflerle yazdıran ve İl Jandarma Komutanlığı'na atanan ilk kadın tuğgeneral olarak büyük bir merak konusu oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında üstlendiği kritik görevlerle tanınan Şakir, 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla Jandarma Personel Daire Başkanlığı’na atanarak tarihe geçti. Disiplinli yapısı, liderlik vasıfları ve görev azmiyle örnek teşkil eden Şakir, kadın subayların savunma alanındaki yükselişine öncülük ediyor.

Gülden Mat Şakir Kimdir?

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma teşkilatında uzun yıllar boyunca farklı görevlerde bulunmuş ve başarılı bir subay olarak tanınmıştır.

6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanmış ve bu görev, onu Türk Jandarma tarihinde bu pozisyona getirilen ilk kadın subay yapmıştır

30 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

Bu terfiyle Türk Jandarma tarihinde kadın subayların yükselişini simgeleyen önemli bir figür olmuştur. Disiplinli kişiliği ve üstün görev bilinciyle tanınan Gülden Mat Şakir, kadın personel için rol model olarak öne çıkmaktadır.

Hangi Görevlerde Bulundu?

Gülden Mat Şakir, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma teşkilatında önemli görevler üstlenmiştir. 2024 yılında İl Jandarma Komutanı olarak Çankırı’da görevlendirilen Gülden Mat Şakir, bu pozisyona getirilen ilk kadın subay olmuştur.

Gülden Mat Şakir, Türk Jandarma teşkilatında yıllarca çeşitli görevlerde bulunarak başarılarıyla adından söz ettirmiş bir subaydır. 30 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneral rütbesine yükselmiş ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı’na atanmıştır. Bu tarihi terfi, Şakir’i Türk Jandarma tarihinde ilk kadın general yaparak kadın subaylar için bir dönüm noktası oluşturmuştur. Azmi, disiplini ve görevine olan bağlılığıyla bilinen Şakir, kadın personel için ilham verici bir rol model olarak ön plana çıkıyor.