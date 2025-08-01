Yozgat’ın Sorgun ilçesinde iki ayrı tarla, mahkeme kararıyla icradan satışa çıkarıldı. Toplam değeri 1 milyon 900 bin lirayı aşan araziler için e-ihale süreci Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilecek.

Sulu Tarım Arazileri e-İhale ile Satılacak

Sorgun ilçesinde yer alan iki ayrı tarla, Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun kararıyla açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. 2025/49 satış dosya numarasıyla duyurulan ihalede, her iki taşınmaz da sulu tarım arazisi özelliği taşıyor.

4 Bin 300 Metrekarelik Tarla İçin İlk İhale 25 Ağustos’ta

İcralık taşınmazlardan ilki, Sorgun’un Çiğdemli/Camiikebir Mahallesi Köyaltı mevkiinde yer alıyor. 136 ada, 2 parselde kayıtlı olan tarla, 4 bin 314,93 metrekare yüzölçümüne sahip. Yüzde 1-2 oranında eğime sahip olan arazinin derin, kumlu-tınlı yapıda olduğu belirtiliyor. Üzerinde herhangi bir yapı ya da ağaç bulunmayan tarla, 935 bin 573,91 lira muhammen bedelle satışa çıkarılıyor.

İlk artırma, 25 Ağustos 2025 saat 13.52’de başlayacak ve 1 Eylül 2025 saat 13.52’de sona erecek. İkinci artırma ise 22-29 Eylül tarihleri arasında aynı saatlerde yapılacak.

6 Bin Metrekarelik İkinci Tarla 26 Ağustos’ta İhalede

Satışa çıkarılan bir diğer tarla ise yine Sorgun’un Çiğdemli/Kale Mahallesi sınırlarında, Çatalkaya mevkiinde yer alıyor. 107 ada, 68 parseldeki taşınmaz 6 bin 54,88 metrekare büyüklüğünde olup, sulu tarım için uygun toprak yapısına sahip. Yüzde 1-2 eğimli, taşsız ve derin yapılı bu tarla için belirlenen muhammen değer ise 984 bin 625,66 lira.

İlk ihaleye 26 Ağustos 2025 saat 14.52’de çıkılacak, süreç 2 Eylül 2025 saat 14.52’de tamamlanacak. İkinci artırma ise 23-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Detaylara e-Devlet Üzerinden Erişilebilir

İhaleye katılmak isteyenler, esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/49 SATIŞ dosya numarası ile taşınmazlara dair ayrıntılı bilgilere, şartnamelere ve görsellere ulaşabiliyor. Her iki tarla da KDV oranı yüzde 10 üzerinden satışa sunulacak.

İlgili kanun hükümleri gereği, satışlardan doğabilecek hak taleplerinde irtifak hakkı sahiplerinin de ilgililer kapsamında değerlendirileceği bildirildi.