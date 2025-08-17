Oyuncunun tam adı Joseph Jason Namakaeha Momoa, 1 Ağustos 1979'da Hawaii Adaları'nın başkenti Honolulu'da doğdu. Oyuncunun babası ressam, annesi ise fotoğrafçıdır.



42 yaşındaki oyuncu Hawaii'den. Colorado Eyalet Üniversitesi'ne gitti ama okulu bıraktı. Boyu 1.93'tür.

3 Metre Dev Dalgalarla Mücadele Etti

Momoa, Jaws olarak bilinen, dünyanın en büyük ve tehlikeli dalgalarının görüldüğü Maui’nin kuzey kıyısındaki sörf noktasında yaşadığı dehşet anlarını paylaştı.

Oyuncu, bir grup paddle board sporcusuyla birlikte adanın kıyısı boyunca 21 kilometrelik bir rota üzerinde ilerlerken başına gelenleri anlattı.

Yaklaşık 11 kilometre ilerledikleri sırada sörf tahtasının bileğine bağlı olan kayışın kopmasıyla denizin ortasında sürüklenmeye başladı.