Presbiyopi özellikle 40 yaş üstü kişilerde görülen, yakını görme zorluğu oluşturan yaygın bir göz rahatsızlığı. Vizz, içerdiği aseklidin adlı madde sayesinde göz bebeğini daraltarak “pinhole etkisi” oluşturuyor ve yazıların, yakın nesnelerin daha net görülmesini sağlıyor.

Daha Net Görmeyi Sağlıyor

Daha önce geliştirilen damlalardan farklı olarak Vizz, uzak görüşü bulanıklaştırmıyor ve göz kaslarında “ağırlaşma” gibi olumsuz etkilere yol açmıyor. Ancak FDA, kullanım sonrası geçici karanlık veya bulanık görme, özellikle gece araç kullanırken dikkat gerektirdiği konusunda uyarıda bulundu. Klinik denemelerde bazı hastalarda yüzde 20 göz irritasyonu ve yüzde 13 baş ağrısı görüldü.

İlaç Onay Sürecinde

Uzmanlar, bu onayı “yakın görme kaybı yaşayan milyonlarca kişi için çığır açıcı bir gelişme” olarak değerlendiriyor. İlacın ABD’de Ekim ayında piyasaya çıkması, ilerleyen dönemde Kanada ve Avrupa’da da onay sürecine girmesi bekleniyor.