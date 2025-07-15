İyot, vücudun tiroid hormonları üretmesi için gerekli olan hayati bir mineral.

Bu hormonlar, metabolizma, büyüme ve enerji üretimi gibi birçok önemli süreci düzenler. İyot eksikliği, özellikle tiroid bezinde büyüme (guatr) ve hipotiroidizm gibi sağlık sorunlarına yol açar.

İyot Eksikliği Nedir?

İyot eksikliği genellikle iyot açısından zengin besinlerin yetersiz tüketilmesinden kaynaklanır.

İyot eksikliğe yol açabilecek nedenler arasında;

İyot açısından zengin besinlerin yetersiz tüketimi

İyotsuz tuz kullanımı

İyot bakımından fakir topraklarda yetişen ürünler

Hamilelik ve emzirme dönemindeki artan ihtiyaç

Vegan veya vejetaryen diyetler

Guatrojenik sebzelerin aşırı tüketimi yer alır.

İyot Eksikliği Belirtileri nedir?

Boyunda şişlik

Yorgunluk

Açıklanamayan kilo alımı

Cilt kuruluğu

Saç dökülmesi

Aritmi (Kalp bozukluğu)

Öğrenme hafıza problemleri

Fetüste gelişim problemleri

Adet düzensizliği

İyot Eksikliği Nasıl Teşhis Edilir?

İyot eksikliğine bağlı tiroid bezinin büyümesi durumunda uzman doktor fiziki muayene sırasında tiroid bezinin büyüdüğünü tespit edilir.

Bunun yanı sıra kandaki tiroid hormonu düzeylerini değerlendirmek için hastaya kan tetkiki yapılmasını da önlenir.