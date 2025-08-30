Zafer Koç Kimdir?
1972 yılında Kırklareli’nin Vize ilçesinde doğan Zafer Koç, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. Lise eğitimini 1986 yılında Ankara Adalet Meslek Lisesi’nde tamamlayan Koç, lisans eğitimini 1989 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olarak tamamladı.
Meslek hayatına 1994 yılında Ankara hâkim adayı olarak adım atan Koç, yıllar içinde farklı bölgelerde görev alarak hukuk alanındaki deneyimini genişletti.
Zafer Koç Hangi Görevlerde Bulundu?
Zafer Koç, meslek hayatı boyunca çeşitli görevlerde bulundu:
Gürpınar Cumhuriyet Savcısı
Gürgentepe Cumhuriyet Savcısı
Osmaneli Cumhuriyet Savcısı
Amasya Cumhuriyet Savcısı
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
2022 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Koç, 18 Ocak 2024 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) Adli Yargı Kararnamesi ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.
İstanbul Anadolu’da Kritik Görevler
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Zafer Koç, görev yaptığı süre boyunca kritik dosyalarla ilgilenerek adından söz ettirdi. Hukuk alanındaki projeleri ve deneyimi, İstanbul’daki adli süreçlerin yönetiminde önemli rol oynuyor.