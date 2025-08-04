Memiş’e göre, gram altının önümüzdeki dönemde yükseliş trendini sürdürerek 6 bin TL seviyesine ulaşması mümkün görünüyor. Yatırımcılara “bozdurmayın” çağrısında bulunan uzman isim, Kasım ayına kadar altındaki yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

30 Haziran itibarıyla başlayan yükselişin yıl sonuna dek süreceğini belirten Memiş, gram altının bu süreçte 4.500 TL seviyesini test edebileceğini dile getirdi.

2026 yılında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplamda 5 faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin eden Memiş, bu adımların altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyeceğini ifade etti. “2026 yılı için gram altında beklentim 6 bin TL seviyesidir” diyen Memiş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine uzun vadeli strateji benimsemeleri gerektiğini söyledi.

Jeopolitik Riskler Fiyatları Sıçratabilir

Memiş, dünya genelindeki jeopolitik gerginliklerin henüz altın fiyatlarına tam anlamıyla yansımadığını belirterek, özellikle Orta Doğu ve Kafkasya bölgelerinde yaşanabilecek olası bir kriz durumunda altın fiyatlarında sert sıçramaların görülebileceğini ifade etti. “Henüz üçüncü dünya savaşı senaryosu fiyatlara yansımadı” diyen Memiş, tetikleyici bir gelişmenin ons altında 4.000 dolar, gram altında ise 6.000 TL seviyelerinin görülmesini sağlayabileceğini belirtti.

“Fiyata Değil, Miktara Odaklanın” Uyarısı

Yatırımcılara yönelik tavsiyelerde bulunan Memiş, yıl başında 3.050 TL olan gram altının bugün itibarıyla 4.407 TL seviyesine ulaştığını hatırlatarak, “Kısa vadeli fiyatlara takılmak yerine, elinizdeki altın miktarını artırmaya çalışın” dedi. Kasım ayına kadar jeopolitik risklerin etkisiyle ons altında 3.500 dolar seviyesinin masada olduğunu da sözlerine ekledi.

Güncel Altın Fiyatları

Gram altın

Alış: 4.394,42 TL

Satış: 4.394,93 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.018,29 TL

Satış: 7.178,69 TL

Yarım altın

Alış: 13.992,72 TL

Satış: 14.357,37 TL

Tam altın

Alış: 28.073,16 TL

Satış: 28.626,93 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 29.079,00 TL

Satış: 29.518,00 TL

Ons altın

Alış: 3.363,06 USD

Satış: 3.363,44 USD