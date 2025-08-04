Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde hayatını sürdüren Günay Karataş yıllardır hayalini kurduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Günay teyze 2 kız evladı var. 74 yaşında.

Sosyal medyada binlerce kişinin sevgisini kazanan 75 yaşındaki Günay Karataş doğal ürünler üreterek içerik sunuyor.

Ev yapımı turşudan bulgura, ekmek ve tarhanadan erişteye kadar birçok ürünü kendi elleriyle hazırlayıp kargoyla Türkiye’nin her yerine gönderdiğini ifade etti. “Siparişlere yetişiyorum, yardımcım yok. Kızım hemşire, torunlarım okuyor. Her işi kendim yapıyorum” diyerek azmi ve çalışkanlığıyla sosyal medyada oldukça ses getirdi.

1 milyonluk soruya Günay Teyze cevap vermeyip geri çekilmek istedi.

Yarışmaya devam etseydim D şıkkı olan 'Hint' cevabını verirdim diyen Günay Teyze iyi ki de cevap vermedim diye söyledi. 1 milyonluk sorunun cevabı ise B şıkkı Alman'dı. Günay Teyze 500 bin lira kazanarak yarışmadan çekildi.